Il ritorno del caldo che si sta verificando in queste ore sul Lazio durerà poco. Già da giovedì, infatti, arriveranno piogge e temporali, con le temperature che diminuiranno di diversi gradi. In queste ore, spiegano i meteorologi del sito IlMeteo.it, si sta formando una vasta area ciclonica in pieno Oceano Atlantico e la perturbazione arriverà in Italia molto probabilmente nella giornata di giovedì 13 settembre e raggiungerà le regioni meridionali venerdì 14 settembre. La bassa pressione porterà forti precipitazioni e un generale abbassamento delle temperature, sia minime che massime, ma il prossimo weekend, forse, potrebbe essere salvo. Bisognerà aspettare domani e soprattutto dopodomani per avere dati certi, ma per ora i meteorologi prevedono bel tempo sia sabato che domenica su tutto il Lazio.

Queste le previsioni pubblicate sul sito IlMeteoit: giovedì "la perturbazione si estenderà nella seconda parte della giornata e della notte al resto del CentroNord con piogge e rovesci tra Lombardia e Trentino Alto Adige e Veneto. Il tutto sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature anche nell'ordine di più di 5°C. Poi Venerdì 14 sarà poi il turno del Centro Sud, infatti dalle ultime elaborazioni il nucleo di bassa pressione scivolerà da Nord a Sud, portando il suo carico di precipitazioni su Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio e col passare delle ore anche in Puglia, Calabria e Sicilia".