in foto: foto di repertorio

Arriva il freddo e le temperature scenderanno sotto lo zero, ma il tempo sul Lazio rimarrà sereno e quindi non dovrebbero verificarsi nevicate nei restanti giorni della settimana. Alle 7 di domani mattina, giovedì 6 febbraio, il termometro a Roma farà segnare 2 gradi sotto lo zero. Ancora peggio nella giornata di venerdì 7 febbraio, quando all'alba la temperatura minima dovrebbe toccare i meno 3 gradi. Ancora più bassa, ovviamente, la temperatura sulle colline e sulle montagne in provincia di Roma: per esempio ad Ariccia, Castelli Romani, il termometro toccherà i meno 4 gradi nella giornata di venerdì. A Rocca di Papa, paese più alto dei Castelli, la temperatura arriverà addirittura a meno 5. Il cielo, come anticipato, si manterrà sereno almeno fino a domenica.

Meteo Roma, arriva il freddo: temperature sottozero, ma non nevicherà

Tutta la penisola italiana è interessata dalla discesa di una corrente di aria fredda di origine polare. Le temperature scenderanno sotto lo zero su gran parte delle regioni almeno fino a venerdì. Nonostante i venti gelidi di tramontana, l'anticiclone che si è posizionato sul Mediterraneo riuscirà a mitigare le temperature che comunque, come detto, saranno molto rigide e tipicamente invernali. Secondo gli esperti del sito 3BMeteo, "nel corso delle prossime ore il freddo si farà ancora sentire anche perché sarà accompagnato da venti forti, poi l'anticiclone sub tropicale che guadagnerà terreno da ovest ci riporterà con gradualità sopra media ma ci vorrà qualche giorno".