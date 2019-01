Meteo Roma, giovedì 17 gennaio maltempo e possibili nevicate sul Lazio

Il maltempo torna a imperversare sul Lazio, con possibili nevicate oggi, giovedì 17 gennaio. Astral ha comunicato che sono attivi mezzi spargisale e gli spazzaneve sono pronti a entrare in funzione. Nell’arco della giornata e per domani prevista pioggia e temporali su Roma, temperature in calo.