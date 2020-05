in foto: Immagine La Presse

Primo giorno di caldo torrido a Roma, dove le temperature arriveranno fino a 30 gradi. Si tratta della prima volta che quest'anno il meteo raggiunge queste temperature: dopo l'aumentare dei gradi nelle score settimane, oggi giovedì 14 maggio ci sarà il picco. La minima si attesta sui 16 gradi e, nonostante il cielo nuvoloso, farà molto caldo per tutta la giornata. Le ore più calde saranno dalle 11 alle 20, mentre dopo – complice l'arrivo della sera – la temperatura inizierà a calare e il clima sarà più fresco. Non sono previste precipitazioni per la giornata di oggi, e l'assenza di piogge non caratterizzerà solo questo giovedì di maggio, ma anche il resto della settimana.

Meteo Roma, drastico calo delle temperature per sabato

Nonostante il caldo previsto per oggi, giovedì 14 maggio, nei prossimi giorni le temperature subiranno un abbassamento, soprattutto nel fine settimana. Venerdì la massima si attesterà comunque sui 28 gradi, e nonostante il cielo nuvoloso farà molto caldo a Roma e provincia. Diverso il discorso per sabato 16 maggio, dove le temperature subiranno un calo molto drastico, dove la massima scenderà a 20 gradi. Il cielo sarà nuvoloso per tutto il giorno, difficilmente si aprirà per lasciare passare uno spiraglio di sole.

Meteo Roma, cielo nuvoloso e caldo afoso

Domenica, invece, le temperature si alzeranno nuovamente, e la massima arriverà fino a 28 gradi. Nonostante questo, il cielo sarà sempre coperto e nuvoloso: bisognerà attendere qualche giorno perché il sole torni a dominare le giornate, rendendole più piacevoli. Non sono previste piogge per tutto il resto della settimana.