Forti temporali in arrivo sull'Italia nelle prossime ore. Nonostante il nostro Paese sia interessato al momento da una vasta area di alta pressioni, correnti instabili provenienti da sud ovest spezzeranno il bel tempo portando precipitazioni a carattere di temporale, in alcuni casi vere e proprie bombe d'acqua. I meteorologi del sito IlMeteo.it informano che "durante le ore pomeridiane i temporali al Nord nasceranno in maniera improvvisa sul Trentino Alto Adige, sul Piemonte occidentale e su quasi tutta l'Emilia Romagna, mentre al Centro la Sardegna sarà interessata da una fase di intenso maltempo, con possibili nubifragi o bombe d'acqua a Sassari, Nuoro e Olbia-Tempio. Non andrà meglio nemmeno in Toscana, Lazio, Umbria e sulle regioni adriatiche, con maltempo atteso anche a Firenze e a Roma".

Piogge fino a venerdì, migliora nel fine settimana

Secondo il sito www.iLMeteo.it nemmeno la giornata di Mercoledì sarà esente da piogge e temporali. Infatti "andrà a formarsi un piccolo vortice ciclonico sul mar Tirreno responsabile di una diffusa fase di maltempo sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni centrali. Maltempo che persevererà anche Giovedì e Venerdì sulle medesime zone. Un miglioramento invece è atteso nel weekend quando il sole dovrebbe prevalere su tutte le regioni".