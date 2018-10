Maltempo a Roma e sul Lazio. Piogge e vento tornano ad abbattersi sulla Capitale, che ha goduto di calde e soleggiate giornate lo scorso fine settimana. Per questo week end, invece, informano i meteorologi, il tempo sarà tipicamente autunnale, a Roma e in Provincia. Previsti nubifragi. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa: "Le piogge continueranno anche la prossima settimana e che, in genere, il maltempo non lascerà in pace l'Italia". Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre le temperature varieranno tra una minima di 15 a una massima di 25 gradi.

Sarà mica che l'arrivo dei brutti week end ci inviti a ultimare il cambio di stagione? Mentre alcuni tengono ancora a portata di mano, anche come gesto di scaramanzia, magliette a mezze maniche, sandali e vestitini. Speranzosi che il sabato e la domenica possa uscire qualche raggio di sole nelle ore centrali e di poterli ancora sfoggiare, molti di noi non li hanno ancora riposti con un arrivederci alla prossima estate. Forza e coraggio dunque, salutiamoli e iniziamo a pensare a maglioni e stivaletti!