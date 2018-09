in foto: foto di repertorio

Il terzo fine settimana di settembre sarà all'insegna del bel tempo e delle temperature da piena estate. Le massime, infatti, resteranno oltre la media stagionale sia sabato che domenica, con il termometro che potrà ancora raggiungere anche i 32 gradi a Roma e in generale nel Lazio. Venti deboli in tutto il centro Italia, secondo quanto comunica il centro Epson Meteo. Mari calmi o poco mossi. Decisamente un fine settimana da trascorrere, potendo, in spiaggia. Potrebbe essere davvero l'ultimo.

Domenica previsto bel tempo con qualche nuvola intorno all'ora di pranzo sulla città di Roma. Le temperature, anche domani, domenica 16 settembre, supereranno i 30 gradi. Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, "nel corso del weekend, ma poi soprattutto durante la prossima settimana, l'anticiclone africano si allungherà nuovamente sul nostro Paese, regalandoci ancora diversi sprazzi di caldo estivo, decisamente anomalo, se pensiamo che ormai siamo quasi giunti al termine anche dell'estate astronomica (quella meteorologica è terminata invece il 31 agosto scorso)".