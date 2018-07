in foto: foto di repertorio – la spiaggia di Ostia

Sarà la settimana più calda di agosto e dell'intera estate, con temperature che a Roma nelle zone interne del Lazio (soprattutto Rieti) supereranno addirittura i 37 gradi nelle ore più calde della giornata. Il caldo e l'afa caratterizzeranno tutta la prossima settimana, da lunedì 30 luglio a domenica 5 agosto, poi lunedì o martedì potrebbe verificarsi una brusca ‘rottura' dell'estate con una perturbazione che potrebbe arrivare da nord.

Giorno dopo giorno, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, il caldo afoso notturno tenderà ad intensificarsi, con valori all'alba che faranno fatica a scendere sotto i 22-23 gradi. Ci attendono, quindi, una fine di luglio e un inizio agosto in compagnia dell'anticiclone africano il quale, oltre al gran caldo, sarà garanzia di tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per gli eventuali temporali di calore che potranno svilupparsi nelle ore più roventi della giornata attorno ai rilievi della Penisola. Domani tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Come detto, lunedì potrebbe invece arrivare una forte perturbazione da nord, che potrebbe portare forti piogge e temperature più fresche.