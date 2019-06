in foto: Immagine La Presse

Le previsioni meteo per il weekend di sabato 15 e domenica 16 giugno promettono caldo e temperature bollenti a Roma e nel Lazio. Sarà la Capitale, invasa dai turisti, che risentirà maggiormente dell'anticiclone africano ‘Scipione': ha raggiunto l'Italia e sta imperversando specialmente sulle Regioni centrali. Nel fine settimana di metà giugno i romani godranno del caldo tanto atteso e sperato, molti approfitteranno delle belle giornate di sole per pic nic nei parchi o gite fuori porta. Gettonatissimo il mare, preso letteralmente d'assalto per il grande caldo, specialmente il litorale romano. In tanti andranno anche al lago, spostandosi verso i Castelli Romani o a Nord della Capitale. Le temperature per il weekend di sabato 15 e domenica 16 giugno si preannunciano davvero bollenti: la colonnina di mercurio oltrepasserà i 30 centigradi a Roma e in tutti i capoluoghi di provincia. Tuttavia la giornata più calda della settimana che sta volgendo al termine è proprio quella di oggi, venerdì 14 giugno, con temperature massime di 36 centigradi a Roma.

Meteo Roma e Lazio weekend sabato 15 e domenica 16 giugno

Sabato 15 giugno splenderà il sole su tutto il Lazio, con temperature comprese tra minime di 20 e massime di 33 centigradi. Si registra qualche annuvolamento con nubi sparse nell'arco della giornata un po' ovunque sulla regione, vento moderato. Bel tempo anche domenica 16 giugno, con sole e caldo a Roma, Latina e Frosinone, cielo sereno a Rieti e Viterbo. Temperature minime di 17 centigradi a Roma, massime di 32. A Viterbo e Rieti il caldo sarà leggermente meno intenso, con temperature inferiori rispetto alla Capitale che registreranno minime di 15 centigradi, mentre le massime non supereranno i 30.