Le previsioni meteo nel Lazio per sabato 1 e domenica 2 giugno registrano il ritorno di pioggia e temporali. Non fatevi ingannare da un venerdì che si è aperto all'insegna del cielo sereno e del sole, come potrete percepire le temperature sono ancora fresche, ben lontane dal caldo estivo. Il portale de IlMeteo.it prevede che il tempo reggerà a Roma, con qualche annuvolamento e forse precipitazioni di breve durata, mentre pioggia e temporali imperverseranno in particolare sulla zona del Basso Lazio. "Le zone a rischio di fenomeni saranno i settori centrali e meridionali del Lazio con qualche temporale possibile anche su Roma" si legge sul sito meteo. Un'estate che sembra ancora lontana, dopo un maggio trascorso con precipitazioni abbondanti e frequenti, cielo nuvoloso e temperature al di sotto della media stagionale. La giornata di venerdì vede il termine del mese di maggio con cielo sereno al mattino e qualche annuvolamento durante l'arco della giornata sulla Capitale e sui capoluoghi di provincia.

Meteo Roma e Lazio sabato 1 e domenica 2 giugno

Sabato 1 giugno il cielo su Roma sarà sereno di notte e al mattino, con pioggia debole di pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Bel tempo anche a Viterbo, Rieti e Latina, mentre a Frosinone si registrano pioggia e temporali. Domenica 2 giugno la giornata si aprirà con cielo poco nuvoloso di notte sulla Capitale, cielo sereno al mattino, poco nuvoloso il pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni, e di nuovo sereno alla sera. Cielo sereno a Viterbo e nell'area dell'Alto Lazio, poco nuvoloso a Rieti. A Frosinone e Latina sono invece previsti per la giornata di domenica 2 giugno, di nuovo pioggia e temporali. Le temperature sono in progressivo aumento.