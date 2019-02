Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 23 e domenica 24 febbraio promettono tempo sole e bel tempo entrambe le giornate, con cielo sereno e precipitazioni assenti sul versante tirrenico. Il fine settimana è alle porte e, almeno per i prossimi due giorni le regioni centrali d'Itali, in particolare, il Lazio, non subiranno grossi cambiamenti dal punto di vista meteorologico: il tempo resterà stabile tendenzialmente ovunque e potremo godere di un altro weekend da trascorrere fuori, all'insegna del sole, per una passeggiata al mare o una gita fuori porta. Ciò che inizierà progressivamente a cambiare sono le temperature: tornerà il freddo, a causa dell'aria gelida proveniente dalla Russia. Cambiamento che toccherà solo in parte Roma e il Lazio anche se le temperature comunque si abbasseranno, costringendoci a lasciarci alle spalle, almeno per il momento, l'assaggio di primavera del quale abbiamo goduto finora. Dalle minime di 7 e massime di 16 gradi di oggi, già da domani si passerà a minime di 1 e massime di 9 gradi e da -1 a 11 per la giornata di domenica.

Meteo weekend 23-24 febbraio in Italia

Lo scenario meteorologico cambierà in maniera più repentina e visibile fra sabato e domenica sulle regioni tirreniche e al Sud, con un brusco passaggio da una primavera, che ha fatto capolino in anticipo, al ritorno del freddo, tipico del mese di febbraio, portato da una corrente gelida proveniente dalla Russia. Come riporta il portale de IlMeteo.it Già a partire da venerdì 22 febbraio, è atteso anche un primo peggioramento. "Sabato sarà all'insegna del maltempo, con pioggia e neve in pianura: sul medio e basso Adriatico e il sud dove, si formerà un vortice di bassa pressione sul Mar Ionio. Marche, Abruzzo, Molise fino alla Puglia settentrionale sotto nubi e nevicate che potranno cadere in pianura. Maltempo anche sul resto del sud, con neve al piano sulla Basilicata e a quote assai basse sulla Calabria e l'est della Sicilia. Forti venti e mareggiate colpiranno la fascia più meridionale adriatica, tirrenica e le aree orientali della Sardegna. Domenica poi, il vortice dell'alta pressione si sposterà verso la Tunisia e ci sarà un miglioramento".