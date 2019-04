in foto: foto di repertorio

Nubi sparse al mattino, sole nel pomeriggio e in serata. Dopo le piogge di oggi già domani, venerdì 5 aprile, tornerà il bel tempo. Acquazzoni previsti a Roma nella serata di oggi, soprattutto intorno all'ora di cena e nella notte, ma già nella prima mattinata di venerdì il tempo dovrebbe migliorare. Nella giornata di sabato 6 aprile bel tempo soprattutto nel corso della mattinata, poi dovrebbero arrivare le nuvole intorno al tardo pomeriggio e soprattutto in serata. Per quanto riguarda domenica 7 aprile, previste piogge deboli nel corso della mattina, con un miglioramento previsto per la serata. Per quanto riguarda lunedì e martedì della prossima settimana, previsto sole e temperature in graduale aumento, ma le previsioni sono ancora incerte.

Oggi, 4 aprile, possibili forti temporali in serata a Roma

Attenzione alle ultime ore della giornata di oggi, giovedì 4 aprile. A Roma allerta per possibili forti temporali in molte zone della città. In generale in tutta Italia previsto maltempo e forti precipitazioni, anche a carattere nevoso ad alta quota.

Queste le previsioni del tempo secondo il sito IlMeteo.it per quanto riguarda la giornata di oggi: "Abbondanti piogge, temporali e qualche nubifragio, colpiranno il levante ligure fino al confine con la Toscana dove potrà cadere anche la grandine. Altri intensi rovesci con rischio nubifragi potranno colpire tutta la fascia prealpina centrale ed orientale. Al Centro e al Sud, sotto stretta osservazione, ecco gran parte delle coste tirreniche dalla Toscana fino al Lazio e al nord della Campania. In serata forti rovesci si abbatteranno l'area ionica della Calabria. Attenzione anche alla neve sugli Appennini, sopra i 1200 metri su quello tosco emiliano. Intorno ai 1600-1700 su quello centrale e a quote più alte sui monti del Sud".