in foto: foto di repertorio

Dopo una settimana di caldo e temperature che sono arrivate a sfiorare i 30 gradi, oggi a Roma e nel Lazio il lunedì comincia con il brutto tempo. Per la giornata di oggi, lunedì 18 maggio, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo a causa di una "previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". Dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 10/12 ore, sono previste piogge su tutta la regione. Nonostante le precipitazioni intense e abbondanti, i venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre le temperature rimarranno alte: la minima prevista è di 17 gradi, mentre la massima arriverà addirittura a 29 gradi. Insomma, nonostante il maltempo rimarrà comunque il caldo.

Meteo Roma e Lazio, maltempo tutta la settimana

Nel caso dovessero esserci disagi per la popolazione, la Protezione Civile ha fatto sapere che la Sala operativa regionale rimarrà attiva in caso di emergenza. Il maltempo non durerà solo per la giornata di oggi: secondo quanto previsto dalle previsioni meteo, piogge e temporali si abbatteranno su tutto il Lazio almeno fino a mercoledì. Le temperature subiranno una lieve flessione e si abbasseranno leggermente nei prossimi giorni, anche se il clima rimarrà comunque caldo. Da mercoledì in poi le piogge e i temporali dovrebbero cessare, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Bisognerà aspettare ancora dei giorni perché le nuvole lascino il posto al sole e al beltempo che dovrebbe caratterizzare questo periodo dell'anno.