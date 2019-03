in foto: Foto di repertorio

Non pioverà, ma il tempo sarà nuvoloso, soprattutto nelle ore centrali della mattinata. Questo sia nella giornata di sabato 16 marzo che in quella di domenica 17 marzo. Non è ancora il tempo per una scampagnata fuori porta o una gita al mare per i romani, che questo fine settimana si dovranno accontentare del fatto che non dovrebbe cadere nessuna goccia di pioggia. Il tempo sarà sempre nuvoloso e comunque variabile. Stando alle previsioni dei principali siti meteo, per la giornata di domani, sabato 16 marzo, previsto tempo nuvoloso a Roma fino al primo pomeriggio, poi nuvole sparse e infine un rasserenamento generale intorno alle 19. Praticamente identica la situazione nella giornata di domenica 17 marzo, con nubi in mattinata e nel pomeriggio, con un lieve rasserenamento in serata. Tempo variabile e generalmente nuvoloso sulla Capitale anche nella giornata di lunedì 18 marzo. Le temperature minime si manterranno intorno ai 10 gradi con un leggero aumento nella giornata di domenica e ancora in quella di lunedì. In media con le temperature del periodo le massime, che difficilmente saliranno sopra i 15 gradi nelle giornate di sabato, domenica e lunedì.

Non è escluso che la giornata di domenica possa riservare sorprese peggiori. Si legge sul sito IlMeteo.it: "Quella di Domenica sarà una giornata decisamente meno tranquilla dal punto di vista meteo. L'approssimarsi di una perturbazione atlantica infatti, porterà un rapido aumento delle nubi sospinte da un rinforzo dei venti umidi meridionali, i quali, abbiamo visto, già in attivazione dalla tarda giornata di Sabato. Il tempo tenderà leggermente a peggiorare sull'area tirrenica, in particolare nelle zone interne del Lazio e della Campania, dove non sono da escludere brevi piogge".