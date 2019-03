in foto: foto di repertorio

Preparate gli ombrelloni e i lettini, il prossimo fine settimana sarà all'insegna del caldo e del bel tempo. Le temperature massime, secondo i meteorologi, supereranno a Roma e nel Lazio i 20 gradi, con punte fino a 25 gradi. Sia sabato 30 che domenica 31 marzo previsto sole in tutto l'arco della giornata. Le temperature, sebbene quelle massime saranno calde rispetto alla media del periodo intorno all'ora di pranzo, la notte dovrebbero comunque scendere sotto i 10 gradi. I venti saranno moderati e arriveranno da nord (per questo le temperature non saranno altissime) soprattutto nella giornata di sabato, mentre domenica i venti saranno deboli. Poco mosso il mare del litorale romano. Sabato e domenica, quindi, adatti alle gite fuori porta e a qualche escursione. Le condizioni, però, potrebbero peggiorare già da lunedì, ma per ora le previsioni non sono attendibili e bisognerà aspettare ancora qualche ora per avere un quadro certo.

Roma, le previsioni del tempo per il fine settimana

Secondo i meteorologi del sito ilMeteo.it, l'anticiclone "comincerà a guadagnare strada verso il Bel paese già dalla giornata di Venerdì 29 Marzo per poi estendersi ulteriormente fra Sabato e Domenica, facendo aumentare le temperature. Cerchiamo allora di capire come evolverà la situazione meteorologica nei prossimi giorni e quali saranno gli effetti di questa ennesima figura di alta pressione. Grazie al bel tempo ed al deciso irraggiamento solare presente sul resto del Paese, le temperature cominceranno nuovamente ad aumentare soprattutto al Nord e sui versanti tirrenici del Centro. In seguito, l'avido anticiclone, prenderà ulteriormente coraggio e, specialmente a cavallo del weekend, riuscirà ad estendere la tua totale e positiva influenza a tutto il territorio italiano". Le temperature massime, come detto, potranno toccare i 25 gradi nelle ore più calde della giornata.