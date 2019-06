in foto: Foto di repertorio

Sabato e domenica all'insegna del caldo estivo, con il sole che dovrebbe splendere ininterrottamente in tutte e due le giornate e le temperature massime che potrebbero superare i 30 gradi nelle ore più calde della giornata. Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 8 giugno, il cielo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso per tutto quanto l'arco della giornata (qualche annuvolamento previsto nelle zone interne della regione nel corso del pomeriggio), con le temperature che dovrebbero attestarsi intorno ai 30 gradi all'interno di Roma. Ancora più calda la giornata di domenica 9 giugno, con le temperature che potrebbero arrivare a toccare anche i 33 gradi intorno all'ora di pranzo. Il mare del litorale laziale, inoltre, sarà calmo o poco mosso.

Secondo le previsioni dei meteorologi del sito IlMeteo.it, la giornata di domenica, nello specifico "sarà un'altra bellissima giornata pienamente estiva con sole e caldo sulle regioni del Centro Sud ed al Nord Est tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Farà ancora molto caldo con punte massime fino a 40°C sulle Isole Maggiori (zone interne), 35°C a Firenze, Bari ed oltre i 32°C sul resto del centro". Cali e soleggiati si prevedono anche i primi giorni della prossima settimana, con le temperature massime, già superiori alla media del periodo, che potrebbero addirittura aumentare nel corso della giornata di lunedì 10 e martedì 11 giugno.