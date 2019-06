in foto: Caldo a Roma

Le previsioni meteo per la settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno a Roma e nel Lazio registrano sole e bel tempo. Fino a mercoledì 19 giugno ci sarà una breve pausa al caldo intenso dei giorni scorsi, ma a partire da giovedì l'aria bollente tornerà a lambire l'Italia. Come riporta il sito we de IlMeteo.it, "la nuova settimana vedrà infatti la prevalenza dell'Anticiclone delle Azzorre, successivamente, il nostro Paese subirà nuovamente l'influenza africana". La primavera si conclude così all'insegna del sole e del caldo, per far posto all'estate che entrerà ufficialmente a partire dal prossimo venerdì 21 giugno. Lunedì 17 giugno il cielo sarà sereno, con sole su Roma, Frosinone, Latina, poco nuvoloso a Viterbo. A Rieti invece, sono previsti temporali alternati a schiarite. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 30 centrigradi. Martedì 18 giugno è previsto sole e caldo a Roma e Viterbo, con minime di 18 e massime di 30 centigradi. Bel tempo anche mercoledì 19 giugno, con sole e caldo a Roma e Frosinone, sole a Latina, Roma e Viterbo. A partire da giovedì 20 e venerdì 21 giugno tornerà l'aria bollente dall'africa, che inizierà ad avanzare progressivamente verso l'Italia: ciò provocherà l'aumento delle temperature specialmente nel fine settimana.

Meteo Roma e Lazio weekend sabato 22 e domenica 23 giugno

Le previsioni meteo per il weekend di sabato e domenica per sabato 22 domenica 23 giugno registrano temperature veramente bollenti. Il primo fine settimana d'estate sarà all'insegna del sole e del caldo, con temperature oltre i 30 centigradi. L'occasione ideale per festeggiare l'arrivo della nuova stagione con giornate in spiaggia, falò, bagni in piscina, tuffi al mare o al lago. Secondo quanto sostengono gli esperti, il mese di giugno terminerà con un ulteriore e preoccupante risalita dell'Anticiclone africano, il quale, andrebbe ad innescare una violenta ed anomala ondata di caldo su tutta l'Italia.