Le previsioni meteo della settimana da lunedì 1 a domenica 7 aprile segnalano un progressivo peggioramento su tutte le regioni d'Italia, anche sul Lazio. La primavera è arrivata così come il cambio dell'ora, con il sole che tramonta più tardi e giornate più lunghe, in vista dell'arrivo dell'estate. Tuttavia il tempo che si prospetta per questa settimana è tutt'altro che all'insegna del cielo sereno e delle temperature miti ai quali abbiamo fatto l'abitudine nelle ultime settimane. Il meteo di lunedì 1 aprile consente di assaporare ancora sole e caldo ma nei prossimi giorni è previsto un cambiamento. Già a partire dal tardo pomeriggio di oggi, infatti, compariranno nubi sul versante Tirrenico: "L'anticiclone presente in Italia, sta perdendo progressivamente energia per lasciare il posto a un fronte gelido proveniente dal Polo Nord – si legge sul portale de IlMeteo.it – Torneranno temporali, grandine e tanta neve sui monti". Martedì 2 aprile il cielo sarà coperto su Roma per tutto l'arco della giornata, con vento debole o moderato. Il primo importante peggioramento è previsto in calendario per mercoledì 3 aprile, quando arriveranno piogge, temporali e grandinate che colpiranno soprattutto l'Alto Lazio. Il giorno peggiore della settimana è previsto per giovedì 4 aprile, quando la bassa pressione si farà sentire su tutta l'Italia, portando anche sul Lazio e su Roma forte pioggia, temporali e grandinate. Al centro Italia soffieranno forti venti di Scirocco. Venerdì 5 aprile il maltempo concederà una breve tregua, con cielo poco nuvoloso e possibili deboli precipitazioni ma solo durante le ore della notte.

Meteo Roma e Lazio weekend 6 e 7 aprile

Il tempo nel prossimo weekend sarà variabile ma dimentichiamoci le giornate da mare delle scorse settimane. Sabato 6 aprile il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso durante il pomeriggio e tornerà coperto la sera. La settimana si concluderà purtroppo all'insegna della pioggia e del maltempo: domenica 7 aprile sono previste precipitazioni moderate durante la notte, deboli al mattino, pioggia alternata a schiarite nel pomeriggio e nubi sparse la sera. Le temperature della settimana oscilleranno tra minime di 8 e massime di 15 gradi.