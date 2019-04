in foto: foto di repertorio

Il prossimo, sicuramente, non sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo. Non sono previste piogge torrenziali su Roma e sul Lazio, ma le giornate di oggi, venerdì 12 aprile, e quelle di domani e dopodomani, sabato 13 e domenica 14 aprile, saranno caratterizzate da instabilità diffusa e da qualche pioggia durante tutto l'arco della giornata. Oggi previste piogge di debole intensità soprattutto durante la mattinata, ma il cielo si manterrà praticamente sempre coperto. Nelle giornate di domani e dopodomani, invece, previsti piovaschi soprattutto pomeridiani, con le nuvole che veleranno molto spesso il cielo della Capitale. Le temperature minime si manterranno intorno ai 10 gradi nelle ore notturne, mentre quelle massime non saliranno sopra i 15 gradi nelle ore più calde della giornata. Ieri, a causa di un violento e improvviso acquazzone, si è allagata un'entrata della stazione della Metro A Flaminio. Non sono esclusi acquazzoni forti (ma di breve durata) anche nelle prossime giornate.

Queste le previsioni pubblicate sul sito IlMeteo.it per il fine settimana: nella giornata di domani, sabato 13, "verso il Centro e il Nord Italia, saranno presenti tante nubi e sarà sicuramente possibile qualche piovasco sparso, soprattutto sui settori adriatici. La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare nel pomeriggio al Sud.