in foto: Foto di repertorio

C'è ancora tempo, le previsioni sono poco attendibili e tutto può cambiare. Secondo il sito di previsioni meteo IlMeteo.it, però, Pasqua e Pasquetta saranno all'insegna del maltempo. Un profondo ciclone, spiegano gli esperti, "terrà sotto scacco l'intera penisola" durante i giorni di festa e porterà grandine, temporali e vento forte. Sempre stando a quanto riportato su IlMeteo.it, l'arrivo del vortice ciclonico è atteso proprio nelle giornate di Pasqua e Pasquetta e porterà anche neve sulle Alpi e sull'Appennino. Saranno toccate anche e soprattutto le regioni tirreniche, mentre potrebbe andare meglio sul versante tirrenico. Su Roma e sul Lazio possibili nubifragi, quindi, attenzione a programmare gite fuori porta.

Possibili piogge a Pasqua e Pasquetta

D'altro canto le previsioni sul sito 3BMeteo.com lasciano spazio a spiragli di ottimismo. Secondo quanto si legge sull'altro portale di previsioni del tempo, infatti, la settimana di Pasqua dovrebbe essere caratterizzata, almeno nei primi gironi, da una "rimonta anticiclonica sull'Italia". A seguire, spiegano però gli esperti, potrebbe arrivare effettivamente "una nuova fase instabile o spiccatamente variabile". Si precisa, però, che "ad oggi entrare nello specifico della Pasqua e della Pasquetta non è ancora possibile, perché sono previsioni a più di 10 giorni, quindi con una attendibilità piuttosto bassa. Preferiamo mantenere il riservo fin quando non potremo dirvi qualcosa di più sicuro piuttosto che dirvi qualcosa che potrebbe cambiare radicalmente". Per avere previsioni con un grado di certezza più alto bisognerà aspettare almeno l'arrivo del fine settimana. Solo allora quelle che ad oggi sono tendenze potranno diventare vere e proprie previsioni su ciò che ci aspetta a Pasqua e a Pasquetta (domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile).