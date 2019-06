Mai così caldo da 100 anni. Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per l'ultima settimana di giugno promettono temperature davvero bollenti, con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 40 centigradi. Come sostengono gli esperti del portale IlMeteo.it, si tratta di un giugno veramente "eccezionale". Le due giornate più calde del mese saranno quella di oggi, mercoledì 25 giugno, e quella di domani, giovedì 26, quando si registreranno valori che non si vedevano da un secolo. Secondo i meteorologi potrebbe ripresentarsi un'estate simile a quella vissuta nella Capitale nel 2003. L'ondata di aria bollente che sta invadendo l'Italia si concentrerà specialmente al nord, con allerta caldo specialmente in Piemonte, con temperature fino a 43 centigradi ma riguarderà anche le regioni centrali e Roma, anche se i valori saranno leggermente più bassi rispetto ai picchi massimi delle regioni settentrionali. A far percepire il caldo ancora più intensamente sarà l'umidità, con valori alti, che provocheranno un disagio fisico ai cittadini. Le temperature si manterranno alte anche dopo il tramonto, senza lasciare il modo di rifocillarsi, con delle vere e proprie ‘notti tropicali'.

Quando finisce il caldo?

Il grande caldo, arrivato prepotentemente con l'entrata di giugno, dopo un maggio all'insegna del maltempo che si è rivelato una brusca pausa alla primavera, tuttavia ci lascerà un po' di tregua, almeno temporaneamente, a fine mese. Luglio secondo gli esperti, infatti, sarà fatto "di un'altra pasta", nel senso che, a partire da lunedì 1 le temperature dovrebbero subire un leggero calo, anche se farà comunque caldo. Il fenomeno avverrà anche al nord, dove potrebbero registrarsi anche pioggia e temporali per "uno spostamento dell'alta pressione africana verso i Balcani e contemporaneamente, per l'abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico". Una seconda pausa potrebbe registrarsi a metà luglio.