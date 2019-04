in foto: pioggia a Roma – foto di repertorio

Domani, martedì 9 aprile, ancora bel tempo su Roma e sul Lazio, ma già da mercoledì 10 aprile torneranno piogge e maltempo. Brutto tempo anche giovedì 11 e venerdì 12 aprile. Miglioramento nel weekend ma, almeno secondo le previsioni aggiornate ad oggi, non sarà un fine settimana all'insegna del sole sulla Capitale. Nel dettaglio, mercoledì 10 previste piogge forti per tutta la giornata a Roma, con schiarite attese solo verso l'ora di cena. Piogge durante tutto l'arco della giornata anche giovedì 11 e anche in questo caso attese schiarite in serata. Venerdì 12 attese deboli piogge nel primo pomeriggio, mentre sabato 13 aprile tempo variabile, con qualche nuvola e qualche piovasco debole sulla città di Roma intorno all'ora di pranzo. Domenica 14 aprile nubi sparse nel corso della giornata con ampie schiarite in serata. Non dovrebbe piovere, ma certamente non sarà una domenica da trascorrere al mare o in campagna.

Piogge e temporali soprattutto giovedì e venerdì

Mercoledì e giovedì le giornate più perturbate. In questi due giorni, spiegano i meteorologi del sito ilMeteo.it "la nostra Penisola sarà strapazzata da un ciclone carico di intense precipitazioni, temporali con grandine e anche da qualche nevicata sui monti". Per quanto riguarda le temperature, le minime non scenderanno mai al di sotto dei 10 gradi nelle ore notturne, mentre nelle ore più calde della giornata arriveranno a 14/15 gradi.