Il meteo per la giornata di oggi, martedì 21 maggio, prevede una breve pausa dal maltempo a Roma, mentre le precipitazioni continueranno a imperversare, sugli altri capoluoghi di provincia, anche se ridotte rispetto ai giorni scorsi. Oggi brillerà il sole sulla Capitale, nonostante le nebbie e il cielo coperto al mattino, si preannuncia una bella giornata. Martedì 21 maggio il cielo sarà poco nuvoloso, sereno nel pomeriggio e di sera. Un sospiro di sollievo per i romani che ieri hanno trascorso un lunedì decisamente all'insegna del maltempo, con abbondanti rovesci che si sono riversati in città specialmente nelle ore centrali. Tuttavia si tratta di un frangente che durerà ben poco, presto infatti, torneranno a fare capolino pioggia e temporali. Le precipitazioni sembrano non allontanarsi invece dal resto del Lazio. Nella giornata di oggi è prevista ancora pioggia a Rieti, cielo poco nuvoloso con precipitazioni isolate a Viterbo, mentre su Frosinone e Latina si registreranno temporali alternati a schiarite. Sulla Capitale le temperature sono in progressivo aumento e oscilleranno tra minime di 14 e massime di 19 centigradi, con vento moderato proveniente da Sud-Ovest.

Meteo weekend sabato 25 e domenica 26 maggio

L'ultimo weekend di maggio, quello di sabato 25 e domenica 26 maggio sarà all'insegna dell'instabilità. Un fine settimana che sarà colpito da una nuova perturbazione che interesserà le regioni centrali. Scendendo nel particolare, sabato 25 maggio il cielo su Roma sarà coperto durante la notte, con nubi scure, ma durante la giornata è previsto un progressivo anche se temporaneo miglioramento, con sole e cielo sereno al mattino e nel pomeriggio. Le nubi, scure e minacciose, torneranno di sera. Seggi bagnati in occasione delle elezioni europee di domenica 26 maggio, che si aprirà all'insegna della pioggia già a partire dalla notte e che durerà per tutto l'arco della giornata. Temperature in leggero calo per domenica con minime di 15 e massime di 19 centrigradi.