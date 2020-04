in foto: Foto di repertorio

Oggi, lunedì 13 marzo, a Roma e nel Lazio le temperature saranno comprese tra i 10 e i 20 gradi, mentre il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con sole a tratti nelle ore centrali della giornata. Se a Pasqua il sole ha brillato alto nel cielo per tutta la giornata, a Pasquetta non sarà proprio così. Per tutta la giornata il cielo sarà nuvoloso e, nonostante le temperature miti e piacevoli, a partire dalle 20 inizierà a piovere, anche se in modo leggero. La situazione sarà simile in tutte le province del Lazio: anche a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone sono previste temperature calde e cieli nuvolosi, con qualche pioggia sparsa nelle ore serali della giornata.

Meteo Roma e Lazio, pioggia a Pasquetta

Se a Pasqua il meteo ha regalato temperature miti e belle giornate, la stessa cosa non si potrà dire per i prossimi giorni. A partire da oggi, lunedì 13 aprile, inizierà a piovere su gran parte della regione: stessa cosa è prevista per domani, martedì 14 aprile. A partire dalle 11 ci saranno precipitazioni e cielo nuvoloso in tutto il Lazio, anche se si dovrebbe trattare di fenomeni di breve intensità e durata. Nessuna pioggia torrenziale quindi, ma una pioggerellina leggera che non durerà moltissimo tempo. Per tutto il resto della settimana il cielo sarà nuvoloso, ma non dovrebbero registrarsi ulteriori piogge oltre quelle del giorno di Pasquetta e di martedì 14 aprile.