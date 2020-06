in foto: foto di repertorio

Non sarà una bella giornata di caldo e sole quella prevista per oggi a Roma. Dopo i temporali dei giorni scorsi, nella capitale oggi non sono previste piogge, ma il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata. In provincia, invece, piogge leggere sono previste a partire dal pomeriggio, con venti che soffieranno moderati per tutto il giorno. Le temperature saranno comprese tra i 16 gradi e i 24 gradi: insomma, non farà freddo come gli altri giorni, ma sicuramente non si raggiungeranno i picchi di temperatura che si sono avuti all'inizio di giugno, che hanno sfiorato addirittura i trenta gradi.

Meteo Lazio 14 giugno, cielo nuvoloso e piogge in provincia

Se a Roma non sono previste piogge e precipitazioni, diversa è la situazione in provincia, dove invece le piogge cadranno per buona parte del pomeriggio. A Rieti sono previste temperature tra i 14 e i 21 gradi e temporali per tutto il giorno, dalle 11 alle 17. Le precipitazioni saranno molto consistenti, mentre i venti soffieranno moderati fino alle 21 di sera. Migliore invece il meteo a Latina, dove non sono previsti temporali ma leggere piogge solo dalla mattina di domenica fino alle 12, con temperature comprese tra 18 e 23 gradi. Niente piogge a Frosinone ma solo qualche nuvola fino alle 14, dopodiché il pomeriggio il meteo sarà sereno fino a sera. Temperature miti anche lì, con la massima a 24 gradi. Nubi sparse e cielo nuvoloso a Viterbo, con venti che soffieranno tra deboli e moderati e temperature tra i 14 gradi e i 23 gradi.