Oggi, domenica 10 maggio, il meteo a Roma e nel Lazio non regalerà una bella giornata di sole come quelle cui siamo stati abituati nei giorni scorsi. A Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina il tempo sarà caratterizzato da cielo nuvoloso e grigio, con poche ore di sole e venti che soffieranno tra deboli e moderati e temperatura comprese tra 13 e 25 gradi. Il clima sarà omogeneo più o meno in tutto il Lazio, con qualche variazione leggera di temperatura, che può cambiare di uno o due gradi a seconda della provincia. Non ci saranno però grandi differenze tra i vari comuni. In tutto il Lazio non si dovrebbero registrare precipitazioni, le piogge sono previste solo a partire da domani. Chi aveva pensato di fare una passeggiata al parco per godere del sole, dovrà però forse rivedere i suoi programmi per la giornata, rimandando per quando il clima sarà migliore.

Meteo Roma e Lazio, piogge in arrivo

E proprio domani nel Lazio si registreranno piogge e un peggioramento delle condizioni meteo. Se nei giorni scorsi il clima primaverile ha regalato delle bellissime giornate di sole, con temperature miti e assenza di nuvole nel cielo, già da oggi è chiaro che il meteo sta cambiando per lasciare posto a giornate più grigie e con assenza di sole. Queste condizioni dovrebbero durare per tutta la settimana, anche se le piogge dovrebbero esserci solo il lunedì. Le temperature rimarranno comunque alte, in alcune ore arriveranno a sfiorare anche i 27 gradi: niente sole quindi, ma clima caldo e umido, con minime che la notte sfioreranno i tredici gradi.