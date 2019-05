Le previsioni del tempo dei prossimi due giorni sorridono a Roma e al Lazio. Sulla Capitale tornerà a splendere il Sole, nonostante le regioni centrali tirreniche siano ancora investite da una forte instabilità temporale a causa di una leggera perturbazione ciclonica. Con l'arrivo del tempo sereno è previsto anche un leggero aumento delle temperature, con il caldo che si affaccia timidamente per la prima volta in questo mese pieno di freddo e pioggia. Due giorni di pausa prima che il maltempo torni a imperversare sulla Città Eterna, con le previsioni in netto peggioramento soprattutto per quanto riguarda la giornata di domenica, dove sono previste forti piogge che si svilupperanno prevalentemente nel pomeriggio sia sulla Capitale che sul litorale laziale.

Meteo di giovedì 23 maggio su Roma e sul Lazio

Domani sulla Capitale i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con un leggero passaggio di velature previsto nel pomeriggio. Non sono previste piogge, con la temperatura massima che si attesterà sui 2o°C, mentre la minima toccherà i 13°C. Lo zero termico si attesterà a 2900 m di altezza. I venti saranno deboli al mattino e proverranno da Sudest, mentre nel pomeriggio aumenteranno e proverranno da Sud-Sudovest. Una situazione simile per quanto riguarda il Lazio, dove sono attesi ampie schiarite in particolare lungo la costa. I mari saranno mossi o poco mossi su tutto il litorale laziale.

Meteo di venerdì 24 maggio su Roma e sul Lazio

La giornata di venerdì a Roma vedrà la prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con accenni di pioggia che dovrebbero toccare la Capitale in tarda serata. Durante il giorno non sono invece previsti rovesci, con la temperatura massima che si attesterà sui 20°C, mentre la minima sarà di 13°C. Lo zero termico si attesterà a 2970 m di altezza. I venti saranno deboli sia al mattino che al pomeriggio e proverranno da Sudest. Previsioni analoghe anche per il Lazio, con il rischio che alcune nubi nere possano addensarsi verso la mezzanotte. I mari saranno mossi o poco mossi lungo tutta la costa laziale.