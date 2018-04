Sarà un fine settimana all'insegna del sole e del caldo a Roma e nel Lazio. Da giovedì 19 aprile, informa il sito di previsioni IlMeteo.it, arriverà sull'Italia l'anticiclone Apollo e stando a quanto si apprende l'alta pressione insisterà sull'Italia almeno fino alla fine di aprile, con le temperature massime e minime che si manterranno sopra le temperature medie del periodo.

Le previsioni del tempo a Roma e nel Lazio

Giovedì 19 aprile previsto sole a Roma e temperature che saliranno sopra i 25 gradi nelle ore più calde della giornata. Nella notte non scenderanno sotto i 15 gradi. Stessa situazione nella giornata di venerdì 20 aprile, quando le massime potrebbero toccare addirittura i 26 gradi. Bel tempo anche nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 aprile: forse il primo fine settimana davvero con temperature estive che consentirà i romani di affacciarsi per la prima volta sulle spiagge del litorale. Sole e caldo previsto, almeno per il momento, anche nei primi giorni della prossima settimana.