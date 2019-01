in foto: Foto di repertorio – nevicata a Roma

Due giorni di tregua (da stasera) dal maltempo e poi previsto l'arrivo di una nuova perturbazione su tutta l'Italia. In queste ore e nei giorni scorsi sono cadute abbondanti nevicate sui rilievi del Lazio che superano quota 600 metri, ma nel prossimo fine settimana la ‘quota neve' dovrebbe alzarsi ulteriormente. Secondo le previsioni più aggiornate del sito IlMeteo.it, fino a 1200 metri d'altitudine nel Lazio. I modelli sono però ancora incerti e questa quota potrebbe abbassarsi nelle prossime ore quando le previsioni assumeranno un maggiore grado di certezza. Non nevicherà, quindi, sicuramente a Roma, ma non sono escluse locali nevicate sulle zone più alte dei Castelli Romani.

Domenica in arrivo una nuova perturbazione

"C'è ancora tanta incertezza ma tra Domenica e Lunedì potremmo avere una nuova irruzione fredda dal Rodano", si legge sulla pagina Facebook ‘Meteo Castelli Romani'. Per ora, come detto, non sono però previste nevicate nei dintorni di Roma. Nella tarda serata di ieri e nella notte sono caduti fiocchi sia a Rocca di Papa, sia a Rocca Priora (i comuni più alti dei Castelli Romani), ma dovrebbero essere gli ultimi della settimana.