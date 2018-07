in foto: Ostia

Sole e caldo previsti per il weekend a Roma e nel Lazio. Nella giornata di domani, sabato 7 agosto, e soprattutto in quella di dopodomani, domenica 8 agosto, le temperature massime potrebbero avvicinarsi e forse superare i 35 gradi intorno all'ora di pranzo. Due giorni che quindi sono ideali per ‘scappare' al mare. C'è da giurarci, i romani prenderanno d'assalto le spiagge del litorale della Capitale, da Passo Oscuro, a nord, ad Anzio e Nettuno, a sud.

Meteo Roma, le previsioni nel dettaglio

Le previsioni nel dettaglio per quanto riguarda la città di Roma. Nella giornata di domani, sabato 7 agosto, previsto caldo e tempo sereno per tutta la giornata. Secondo ilMeteo.it le temperature massime potrebbero toccare i 33 gradi intorno alle 14. Stesse previsioni per domenica 8 agosto, quando le temperature massime potrebbero superare i 34 gradi nelle ore più calde della giornata.

Il mare è segnalato mosso nella giornata di sabato e poco mosso nella giornata di domenica. Venti da moderati, sabato, a deboli, domenica.

Almeno fino a giovedì 12 luglio le temperature rimarranno alte e il sole continuerà a splendere sulla Capitale e in generale su tutto il Lazio.