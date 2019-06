Il meteo per la settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno prevedono sole e caldo fino a 38 centigradi a Roma e nel Lazio. Giugno è arrivato e insieme a lui finalmente anche l'estate, una stagione disperatamente desiderata quest'anno, che sembrava non arrivasse mai, dopo il maltempo registrato a maggio. I romani si sono goduti il primo weekend di sole in occasione della Festa della Repubblica, scegliendo una gita fuori porta o una giornata al mare, prendendo d'assalto le affollatissime spiagge del litorale laziale. Le previsioni per la settimana entrante ci fanno ben sperare. Lunedì 3 giugno il cielo sarà sereno a Roma, Viterbo, Rieti e Latina, mentre Frosinone vedrà ancora la presenza di pioggia e temporali, seppur alternati a schiarite, come il resto del Basso Lazio. Martedì 4 giugno il sole splenderà su Roma e Viterbo, poche nuvole su Rieti e Latina, nebbia al mattino a Frosinone. Mercoledì 5 giugno il cielo sarà sereno sulla Capitale e sui capoluoghi di provincia. Giovedì 6 giugno poche nuvole ovunque, precipitazioni assenti. Venerdì 7 giugno ancora cielo sereno e sole. Il weekend di sabato 8 e domenica 9 giugno sarà decisamente all'insegna del sole, del bel tempo e del caldo.

Quando torna la pioggia a giugno?

Il sole e caldo africano che ci avvolgerà nei prossimi giorni, provocherà un innalzamento progressivo della colonnina di mercurio tra il 7 e l'11 giugno, con punte che potranno arrivare a raggiungere i 40 centigradi. Tuttavia ci attende alle porte un nuovo peggioramento, che si affaccerà dopo il 12 giugno. Come riporta il sito we de IlMeteo.it "una bassa pressione di origine atlantica minaccerà le regioni del versante tirrenico con il ritorno di forti piogge, temporali, grandine e trombe d'aria". Niente paura, si tratta di una brevissima pausa che non ha nulla a che vedere con il maltempo registratosi a maggio: arriverà infatti una seconda onda di caldo di matrice sub-tropicale.