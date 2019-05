Maltempo su Roma e Lazio per la settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 maggio. Una nuova perturbazione è in agguato e tornerà a imperversare sulla Capitale e sulla regione, portando forte pioggia e temporale. Saranno giornate caratterizzate dall'instabilità, con cambiamenti repentini. Dopo il weekend scorso all'insegna del brutto tempo, con precipitazioni e cielo decisamente coperto, la giornata di oggi, lunedì 20 maggio, non sarà da meno. Non fatevi ingannare da questa mattina, il tempo non reggerà e già dalle prossime ore si registrerà un nuovo peggioramento. Il primo giorno della settimana infatti a Roma sono previsti temporali alternati a schiarite, così come a Viterbo, Latina e Rieti. I temporali imperverseranno tuttavia con particolare intensità su Frosinone in provincia, portando abbondante pioggia. Martedì 21 maggio a Roma continueranno le precipitazioni durante la notte, ma durante la giornata si registrerà un parziale miglioramento, con nubi sparse al mattino e pioggia debole, cielo sereno il pomeriggio e la sera. Poche nuvole a Viterbo e Latina, pioggia su Rieti e ancora temporali su Frosinone. Mercoledì 22 maggio il tempo migliorerà su tutti i capoluoghi di provincia, con cielo sereno o poche nuvole, precipitazioni assenti. A Roma si prevede una notte con cielo quasi sgombro dalle nuvole, sereno al mattino, e di nuovo poco nuvoloso di pomeriggio e di sera. Giovedì 23 maggio su Roma brillerà il sole per tutto l'arco della giornata, vento debole o moderato. Solo a Rieti è prevista pioggia, ma debole. Venerdì 24 maggio la Capitale si sveglierà con cielo poco nuvoloso al mattino, mentre durante il pomeriggio e la sera torneranno di nuovo nubi scure.

Meteo weekend sabato 25 e domenica 26 maggio

Il meteo del prossimo weekend di sabato 25 e domenica 26 maggio le previsioni registrano un tempo all'insegna di forte instabilità. Per le belle giornate, le gite fuori porta e le passeggiate al mare dovremo ancora aspettare e avere pazienza. l'estate tarda ad arrivare. Il cielo resterà coperta almeno fino a sabato mattina 25 maggio che si diraderanno nel pomeriggio e alla sera. Domenica 26 maggio nuovo significativo peggioramento, con pioggia alternata a schiarite durante la notte, fitte nuvole al mattino e di nuovo pioggia nel pomeriggio che vedrà uno stop solo in serata. Le temperature tuttavia subitranno un progressivo aumento, con massime fino a 20 centrigradi.