Il meteo prevede una settimana all'insegna dell'instabilità su Roma e nel Lazio. Dopo una fase transitoria di maltempo, la settimana da lunedì 18 a domenica 24 marzo, proseguirà con cielo sereno e temperature miti. La bella stagione è alle porte, dopo i primi assaggi prematuri delle scorse settimane: il prossimo mercoledì 20 marzo si verificherà l'equinozio di primavera, seguito dal ritorno dell'ora legale, alle 2 di notte di domenica 31 marzo, quando sposteremo avanti di un'ora le lancette dell'orologio, perdendo così anche un'ora di sonno. Nel corso della settimana le previsioni registrano un tempo altalenante generalmente sull'intera Penisola, ma in particolare nelle regioni centrali, dove, dopo i primi giorni all'insegna di cielo coperto e qualche precipitazione, tornerà presto a splendere il sole. Lunedì 18 e martedì 19 marzo, su Roma e Lazio arriverà una perturbazione proveniente dalla zona atlantica, che insieme alla bassa pressione porterà pioggia, temporali e nevicate. A partire da mercoledì 20 marzo il sole e il bel tempo torneranno di nuovo sulle regioni centrali. L'alta pressione si protrarrà fino al prossimo fine settimana di sabato 23 e domenica 24 marzo, assicurando cielo sereno e giornate perfette per gite fuori porta. Le temperature subiranno un netto aumento, superiore alla media stagionale.

Equinozio di primavera 2019

L'equinozio di primavera avviene due volte in un anno nella stagione della primavera e dell'autunno quando il Sole si trova allo zenit dell’equatore. La particolarità di questo evento è che il giorno e la notte, vista la posizione del Sole rispetto alla Terra, durano uguali: i raggi del Sole colpiscono l’asse della Terra perpendicolarmente. La data dell'equinozio è comunemente fissata per il 21 marzo, ma varia di anno in anno: quest'anno come lo scorso anno, sarà il 20 marzo.