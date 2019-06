in foto: Foto di repertorio

Il meteo per il weekend di sabato 8 e domenica 9 giugno prevede sole e caldo fino a 30 centigradi a Roma e nel Lazio. L'estate 2019, che entrerà ufficialmente a partire da venerdì 21 giugno, non si sta facendo attendere e, trascorso un maggio all'insegna del maltempo con pioggia, grandine e temporali diffusi su tutto il nostro Paese, finalmente le nuvole hanno lasciato spazio al cielo sereno. A partire da venerdì 6 giugno, le temperature saranno in progressivo aumento, specialmente nel fine settimana, quando la colonnina di mercurio toccherà picchi molto alti, specialmente in città. Nei prossimi giorni infatti come riporta il sito web de IlMeteo.it "l'Anticiclone delle Azzorre si sposterà verso l'Atlantico, lasciando spazio a quello Africano, che si avvicinerà all'Italia, portando con sé un'aria davvero bollente e un grosso carico di umidità". Tuttavia venerdì 7 giugno il cielo sarà poco nuvoloso o coperto su tutti capoluoghi di provincia, con possibili precipitazioni deboli al mattino e nel pomeriggio.

Meteo weekend 8 e 9 giugno a Roma e nel Lazio

Le previsioni per sabato 8 giugno a Roma registrano cielo sereno di notte e al mattino, cielo coperto nel pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Domenica 9 giugno il cielo sarà sereno durante tutto l'arco della giornata, con precipitazioni assenti, vento debole o moderato. Tempo bello previsto anche sugli altri capoluoghi di provincia.

Quanto dura il caldo a Roma?

In molti tuttavia si domandano quanto durerà questa prima ondata di caldo e se giugno possa riservare qualche brutta sorpresa. L'ondata di caldo africano potrebbe interrompersi intorno a giovedì 13 o venerdì 14 di giugno quando l'alta pressione abbandonerà temporaneamente il nostro Paese, per lasciare il posto a un'altra corrente, questa volta di provenienza Nord Atlantica, che porterà aria più fresca. In quel frangente le temperature caleranno, specialmente nelle Regioni centrali.