in foto: Foto di repertorio

In arrivo un'ondata di caldo davvero eccezionale per il mese di giugno con le temperature che potrebbero arrivare a toccare i 40 gradi percepiti nelle ore più calde della giornata. Già da questo fine settimana, da venerdì 22, l'anticiclone delle Azzorre, scrive il meteorologo Stefano Rossi sul sito IlMeteo.it, lascerà spazio a un altro anticiclone di origine sub-tropicale, che porterà ancora più caldo e anche afa. Il peggio, spiega l'esperto, potrebbe però arrivare all'inizio dell'ultima settimana di giugno. Da lunedì 24, infatti, le temperature potrebbero superare i 40 gradi in alcune regioni d'Italia e anche in quelle centro settentrionali.

Meteo Roma e Lazio, weekend caldo e assolato

Grazie all'anticiclone africano che sostituirà nelle prossime ore quello più fresco delle Azzorre in tutta Italia e anche nel Lazio le temperature si alzeranno. Tutta la settimana e anche la prossima sarà caratterizzata da caldo e bel tempo, con le temperature che supereranno i 35 gradi soprattutto a partire da lunedì 24 giugno, quando è previsto, come spiegato, un aumento generalizzato di caldo e afa su tutto il Paese. Questo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 giugno, sarà caratterizzato da caldo e bel tempo su tutta la Regione Lazio. I venti saranno calmi e i mari poco mossi su tutto il litorale. Almeno per i prossimi dieci giorni non sono previste piogge o temporali (con un buon grado di certezza).