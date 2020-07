in foto: Immagine di repertorio

Piogge e temporali sul Lazio dal pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, per le successive sei ore. Lo ha dichiarato la Protezione Civile, diramando l'allerta meteo per tutta la regione e invitando tutte le strutture ad adottare gli adempimenti di conseguenza. A quanto si apprende, le zone interessate dai temporali potrebbero essere Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. Le temperature rimarranno comunque elevate e superiori ai trenta gradi in tutta la regione.

L'allerta meteo della Protezione Civile

"Il Centro Funzionale Regionale – scrive la Protezione Civile in una nota – Rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che DAL pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, e per le successive 3-6 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori interni del Lazio con quantitativi generalmente deboli o puntualmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri". Nel caso di emergenze, i cittadini potranno rivolgersi alle strutture comunali di Protezione civile.

Allerta meteo Roma e Lazio, temporali in arrivo

Domenica 12 giugno è iniziata con il sole e con una temperatura compresa tra i 22 e i 33 gradi. Sole e caldo anche nelle province del Lazio, anche se nel pomeriggio sono in arrivo piogge e temporali. Questi dovrebbero terminare in serata: l'allerta meteo, infatti, ha una durata di sei ore massimo e domani dovrebbe tornare a splendere il sole sulla regione, con temperature molto alte con picchi al di sopra dei 30 gradi.