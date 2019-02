in foto: Foto di repertorio

Sole e temperature alte, per la media del periodo, anche nel fine settimana del 9 e 10 febbraio 2019. Qualche nuvola potrebbe velare il cielo della Capitale, ma sia sabato che domenica il cielo dovrebbe essere principalmente sereno. Le temperature massime non scenderanno sotto i 16 gradi, mentre quelle minime si attesteranno intorno ai 10 gradi nelle ore più fredde della notte.

Meteo Roma e Lazio, in arrivo nuova ondata polare

Attenzione però, perché già da domenica al nord la situazione del tempo cambierà drasticamente. A causa di una perturbazione che arriva direttamente dal polo Nord, nella notte di domenica è atteso un forte maltempo che nelle regioni settentrionali della penisola porterà piogge e abbondanti nevicate sopra gli 800 metri. Nel corso dei primi giorni della prossima settimana il tempo peggiorerà anche al centro-sud Italia con l'arrivo di forti piogge e aria fredda, che comporterà una diminuzione delle temperature di diversi gradi. Prevista, quindi, una nuova ondata di gelo polare che potrebbe portare nevicate anche vicino Roma. Probabilmente, anche questa volta, non cadranno fiocchi in città, evento che capita molto raramente a Roma, ma nevicate potrebbero imbiancare le colline dei Castelli Romani e in generale i rilievi vicino alla Capitale. Le previsioni, in questo senso, sono però ancora incerte e bisognerà aspettare il fine settimana per avere dei modelli affidabili.