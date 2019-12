Pioggia a Roma venerdì 6 dicembre: se negli ultimi due giorni sulla capitale si erano evitate le precipitazioni – che si sono abbattute con forza nella serata di lunedì, domani pioverà invece tutto il pomeriggio. A quanto sembra però, le precipitazioni saranno modeste e non violente come quelle che ci sono state nei giorni passati. Per domani è previsto cielo nuvoloso tutto il giorno, e dalle 13 pioggia mista a schiarite fino alle 22 circa. Nonostante la costanza con la quale pioverà, le precipitazioni saranno modeste e si dovrebbero evitare i disagi che ci sono stati le scorse settimane, con alberi abbattuti, strade allagate e traffico completamente bloccato su quasi tutte le strade del Lazio.

Meteo Roma e Lazio 6 dicembre, torna il freddo

Le temperature per domani rimarranno pressoché invariate, con la minima a 13 gradi e la massima a 16. È previsto che nei prossimi giorni si abbassino ancora di più, diventando più rigide: segno che l'inverno è decisamente arrivato, e bisogna essere pronti a tirare fuori sciarpe e cappelli. Per quanto riguarda il weekend invece, piogge sono previste solo per la giornata di sabato, mentre domenica – nonostante il freddo e il cielo coperto – non sono previste precipitazioni. La situazione non sarà diversa nel resto del Lazio, con piogge modeste e temperature rigide: nonostante le precipitazioni ci siano, non dovrebbero esserci però i disagi delle scorse settimane, con frane, allagamenti e smottamenti, che hanno anche interrotto per diverse ore la circolazione ferroviaria.