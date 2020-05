in foto: Foto di repertorio

Torna il sereno a Roma e nel Lazio: dopo alcuni giorni di leggera pioggia e cielo nuvoloso, nella giornata di lunedì 4 maggio il sole splenderà per tutta la giornata, e non ci saranno nuvole nel cielo. Le temperature oscilleranno tra 10 e 23 gradi, regalando un tempo caldo e mite per questa giornata di inizio maggio. Le precipitazioni saranno ovviamente assenti, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata, che sarà ricca di sole. Un 4 maggio perfettamente in linea con la stagione primaverile, e che invoglia a passare fuori casa le giornate: sfortunatamente, a causa del lockdown, non sarà possibile andare nei parchi o nelle spiagge per godere del bel tempo, come si faceva lo scorso anno già di questo periodo.

Meteo Roma e Lazio 4 maggio, caldo in aumento

Il clima rimarrà più o meno invariato anche per il resto della settimana. Le temperature aumenteranno fino ad arrivare a 24 gradi, e anche le minime si alzeranno molto rispetto alle settimane passate. L'unica differenza con la giornata di lunedì 4 maggio sarà nel cielo nuvoloso: nonostante l'assenza di precipitazioni e il clima gradevole, alcune giornate saranno più nuvolose rispetto alle altre, anche se il caldo aumenterà di molto fino ad arrivare anche a 26 gradi nella giornata di domenica 10 maggio. Se le scorse settimane sembrava che il caldo ritardasse ad arrivare, ora è chiaro che non è più così: ci si sta lasciando il freddo alle spalle per giornate più miti, piene di sole e con poco vento.