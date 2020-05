in foto: foto di repertorio

Dopo giorni di pioggia e vento, a Roma e nel Lazio torna a splendere il sole. Questa settimana era iniziata con ben due allerte meteo di colore giallo ma oggi, giovedì 21 maggio, è tornato il sole. Le temperature previste oggi nella capitale sono molto elevate e oscilleranno tra i 15 e i 28 gradi. I venti soffieranno moderati, mitigando così un po' questo anticipo di calura estiva, mentre le piogge saranno assenti. Il cielo sarà privo di nuvole per tutta la giornata, permettendo di godere del clima mite di questa piacevole giornata primaverile. Anche il resto della settimana il tempo darà un po' di tregua a Roma e provincia, mettendo da parte le piogge che ci sono state nei giorni scorsi.

Meteo Roma e Lazio, temperature in rialzo

Dopo l'allerta meteo dei giorni passati, che ha provocato nel Lazio piogge e temporali (anche se di breve durata), le precipitazioni sembrano lasciare il posto a un clima più mite ed estivo. Anche nei prossimi giorni le temperature rimarranno alte e sfioreranno i 30 gradi, mentre il cielo sarà coperto dalle nuvole solo per qualche ora al giorno. I giorni più caldi della settimana, con temperature che arriveranno fino a 28 gradi, sono previsti per venerdì e sabato. Fine settimana di sole per il Lazio quindi, che sembra aver dimenticato i passati weekend di pioggia e maltempo. Proprio per questo sole meraviglioso, migliaia di persone stanno iniziando a riversarsi nei parchi e nelle aree verdi che popolano la regione, mentre tanti altri preferiscono andare a passeggiare sui lungomari per godere di un po' di brezza estiva.