Roma e il Lazio si sono svegliati sotto una pioggia scrosciante questa mattina, lunedì 20 aprile. Tutta la scorsa settimana è stata dominata dal cielo nuvoloso, e da qualche pioggia leggera soprattutto nelle ore serali, ma non c'erano mai stati forti acquazzoni come quelli che si vedranno invece in questi giorni. Oggi in particolare ha iniziato a piovere sin dalle prime ore del mattino, e le precipitazioni continueranno ad abbattersi in modo consistente per tutta la giornata, sino a notte fonda. I venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata, mentre le temperature caleranno rispetto a quelle degli scorsi giorni, oscillando tra i 14 e i 17 gradi.

Meteo Roma e Lazio, maltempo tutta la settimana

Non migliorerà la situazione nei prossimi giorni, che continueranno a essere caratterizzati da pioggia, vento, freddo e maltempo. Domani, martedì 21 aprile, il meteo peggiorerà ancora: per tutta la giornata si abbatteranno forti temporali sulla capitale e nel Lazio, che non daranno nemmeno un'ora di tregua. La temperatura massima salirà un pochino, arrivando a 20 gradi. Brusco calo anche per mercoledì 22 aprile, con temperature tra le più basse della settimana con la massima a 15 gradi, e le piogge che non daranno tregua nemmeno per un attimo. La situazione dovrebbe iniziare a migliorare a partire da giovedì, anche se il bel tempo per questa settimana sarà solo un miraggio. Da giovedì non sono previste piogge, ma il cielo sarà nuvoloso per tutto il resto della settimana. A quanto sembra, il sole non arriverà prima dell'inizio di maggio.