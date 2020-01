in foto: Foto di repertorio

Domenica 19 gennaio a Roma non sono fortunatamente previste piogge, anche se il cielo sarà nuvoloso per tutto il giorno. Secondo le previsioni meteo, nella capitale il solo sarà visibile solo in pochissimi momenti, mentre per il resto del tempo ci si dovrà accontentare di una cappa di nuvole che copriranno il cielo durante tutto l'arco della giornata. Le temperature saranno molto basse e farà decisamente più freddo rispetto ai giorni della settimana passata: la minima prevista, infatti, è di appena cinque gradi, mentre la massima non supererà i tredici gradi. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata, ma non diventeranno forti come quelli che si sono abbattuti su Roma qualche settimana fa. Anche se, in generale, il meteo previsto per la giornata di domani non sarà affatto piacevole.

Meteo Roma e Lazio, temperature rigide in tutta la regione

Anche nelle province del Lazio il meteo non sarà clemente, anzi. A Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone le temperature saranno ancora più basse rispetto a quelle previste per la capitale, anche se – come a Roma – non ci saranno piogge per tutte la giornata. Il cielo sarà nuvoloso in tutto il Lazio, con pochi momenti in cui il sole sarà visibile. I venti soffieranno moderati in tutte le province, e non dovrebbero raggiungere forti intensità nonostante le temperature più rigide, in alcuni casi anche vicine allo zero per quanto riguarda le minime. Il freddo che negli scorsi mesi aveva sembrato risparmiare il Lazio, si è abbattuto adesso su tutta la regione, che si trova ad affrontare temperature rigide.