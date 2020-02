in foto: Foto di repertorio

Torna il freddo a Roma. Nonostante le temperature dei giorni passati avessero fatto presagire un arrivo anticipato della primavera, da lunedì 17 febbraio nella capitale le temperature si abbasseranno di diversi gradi rispetto a quelle cui ci eravamo abituati nella scorsa settimana. Se la seconda settimana di febbraio aveva portato a Roma e provincia temperature che hanno oltrepassato notevolmente i venti gradi, adesso si torna a un clima più rigido. In particolare la giornata di oggi è stata segnata sin dalle prime ore del mattino da una fitta nebbia che ha ricoperto le strade del Lazio. La temperatura minima prevista è di 8 gradi, mentre la massima non supererà i 14 gradi. I venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre il cielo sarà coperto per gran parte della giornata dalle nuvole.

Meteo Roma e Lazio, torna il freddo: venerdì 0 gradi

Stessa cosa per i prossimi giorni, con le temperature che non accennano a rialzarsi. Anzi, le minime continueranno a diminuire a Roma, fino ad arrivare a toccare i zero gradi nella giornata di venerdì 21 febbraio. Non sono però previste precipitazioni durante l'arco della settimana: anzi, dopo il cielo nuvoloso che si protrarrà fino a mercoledì, da giovedì in poi le giornate saranno piene di sole e prive di nubi. Nel fine settimana le temperature saranno in leggero rialzo, ma non supereranno comunque i sedici gradi. Stessa cosa nelle province del Lazio: a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone le temperature saranno ancora più rigide rispetto a Roma, anche se pure qui non dovrebbero esserci piogge nei prossimi giorni.