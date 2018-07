in foto: Caldo a Roma, termometro tocca 37 gradi

Sarà la settimana più calda dell'estate in tutta Italia e anche a Roma. Nelle ore più calde della giornata le temperature massime toccheranno i 37 gradi, l'afa e l'umidità si faranno sentire nelle ore notturne quando le minime faranno fatica a scendere sotto i 24 gradi prima dell'alba. L'anticiclone arrivato dal Nord Africa si è posizionato sulla penisola italiana e vi stazionerà almeno fino alla prossima domenica, ma non è escluso che l'alta pressione si prenda anche qualche altro giorno di questa estate 2018. Poi è prevista una prima e decisiva rottura dell'estate con l'arrivo di una forte perturbazione (ma, appunto, per ora non si sa con precisione quando arriverà. Probabilmente, prima di Ferragosto). A Roma e nel Lazio previsto caldo e sole almeno fino a domenica.

Le previsioni del tempo

Informa la redazione de il Meteo.it che