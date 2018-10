in foto: La grandine che ha ricoperto le strade di Roma

Dopo la tremenda grandinata di ieri sera a Roma, già dalla giornata di domani, martedì 23 ottobre, dovrebbe tornare il sereno. Oggi meteo ancora instabile, ma già nel corso della notte ritornerà il bel tempo e per i prossimi giorni, almeno fino al prossimo fine settimana, è previsto sole.

Meteo Roma, le previsioni per la settimana

Nel dettaglio, per domani, martedì 23 ottobre, previsto cielo sereno su Roma con temperature minime che scenderanno sotto i dieci gradi e le massime che potrebbero superare di poco i 20 gradi. Stessa previsione per quanto riguarda la giornata di mercoledì 24, mentre giovedì e venerdì è previsto bel tempo con le temperature minime potrebbero risalire di qualche grado. Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo potrebbe verificarsi nel prossimo fine settimana, ma su questo i meteorologi ancora non hanno certezze.