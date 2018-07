Dopo il nubifragio di questa notte, che ha causato allagamenti e cadute di alberi, a Roma è tornato il sole. E il bel tempo non cesserà almeno fino al prossimo fine settimana. Secondo le previsioni dei meteorologi, per la Capitale sono previsti sole e caldo almeno fino a domenica. Già oggi le temperature potrebbero tornare a superare i 30 gradi nelle ore più calde della giornata e domani, mercoledì 18 luglio, potrebbero addirittura superare i 33 gradi.

Meteo Roma, le previsioni per i prossimi giorni

Queste le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per dopodomani e successivi quattro giorni in Italia. Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato, salvo i consueti annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna in formazione sui rilievi tra basso Lazio ed Abruzzo, dove non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio, comunque limitato alle ore pomeridiane. Venti: deboli variabili al nord e settentrionali sulle regioni ioniche meridionali; a prevalente regime di brezza sul resto del paese. Mari: mossi il basso adriatico e lo Ionio; da poco mosso a mosso il canale di Sardegna e l'Adriatico centrale; quasi calmo l'alto Adriatico e generalmente poco mossi i restanti bacini.