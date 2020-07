Dopo due giorni di pioggia e temporali, a Roma e in tutte le province del Lazio torna il sereno e il caldo. Se la giornata di sabato ha creato non pochi problemi a chi pensava di passare il proprio tempo libero andando al mare, la giornata di domenica permetterà di recuperare e poter organizzare qualcosa all'aperto, in pieno mood estivo. E con l'assenza di piogge e precipitazioni, anche la temperatura è nuovamente aumentata: nella giornata di oggi, domenica 5 giugno, il sole splenderà dalla mattina fino al tramonto e le temperature saranno molto alte. In particolare la minima non scenderà sotto i 20 gradi, mentre la massima si attesterà sui 33 gradi. Il picco sarà raggiunto soprattutto tra le 14 e le 17, le ore in cui sarà più caldo.

Meteo Roma e Lazio, temperature oltre i 30 gradi

In questo lasso di tempo è sconsigliato uscire alle persone anziane e ai bambini piccoli, che potrebbero sentirsi male a causa delle temperature elevate. Inutile dire che è meglio non fare sport all'aperto prima delle 19 onde evitare colpi di sole a causa del calore elevato. Nel caso si debba uscire per forza, è consigliabile rimanere idratati e portare con sé dell'acqua o bevande zuccherate che possano aiutare in caso di giramenti di testa. Secondo le previsioni meteo, tutto il resto della settimana la situazione sarà più o meno la stessa, con temperature superiori ai 30 gradi e assenza di piogge e precipitazioni. Non solo a Roma, anche nel resto del Lazio la situazione sarà la stessa, con temperature molto elevate e nessuna pioggia all'orizzonte.