Nevicherà a Roma e sul Lazio? È ormai la domanda che si pongono in molti, viste le previsioni meteo e il ritorno del freddo sull'Italia e sulle Regioni centrali. La settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 gennaio sarà all'insegna del gelo e della neve, che, come riporta il sito web de IlMeteo.it "si abbatterà su tutte le regioni Centro-Settentrionali e poi anche al Sud. Ad attenderci nelle prossime ore è infatti "una vasta area depressionaria, partita dalla Groenlandia in rotta verso la nostra penisola, portando aria gelida polare". Il freddo pungente busserà alle nostre porte a partire da domani, quando è previsto un brusco calo delle temperature. La colonnina di mercurio, infatti, scenderà vertiginosamente.

La giornata di oggi è iniziata con pioggia debole durante la notte e al mattino e proseguirà con l'alternarsi di cielo coperto e precipitazioni, anche abbondanti su tutta la Regione. Dal secondo giorno della settimana è previsto un ulteriore peggioramento, che ci accompagnerà fino a venerdì. Martedì 22 gennaio le previsioni annunciano che la neve potrà scendere a quote molto basse fino a raggiungere la pianura. Mercoledì 23 gennaio, il vortice depressionario si isolerà sul Tirreno facendo registrare venti molto forti, fino a 120 km/h con mari in burrasca e bufere nevose. Ma le nevicati abbondanti sulle Regioni centrali e nell'hinterland romano arriveranno tra mercoledì sera e giovedì e tra giovedì e venerdì, due notti da segnare assolutamente sul calendario.