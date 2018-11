in foto: Freddo a Roma – foto di repertorio

Da venerdì 16 novembre previsto l'arrivo di una corrente gelida dalla Russia con temperature che, anche a Roma, scenderanno fino a toccare lo zero nelle ore notturne. Nelle ore più calde della giornata probabilmente non supereranno i 10 gradi. Forti gelate previste nelle aree collinari che circondano la Capitale. Il tempo, comunque, si manterrà sereno e soleggiato almeno fino alla giornata di domenica 18 novembre. Piogge sono previste per lunedì, ma le previsioni sono ancora incerte.

Spiegano i meteorologi del sito IlMeteo.it: