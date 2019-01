in foto: Neve sui Campi d’Annibale – Foto pagina Facebook Meteo Territorio Rocca di Papa

Allerta per il pomeriggio di oggi sulle zone più alte dei Castelli Romani, dove sono previste nuove nevicate sia nel tardo pomeriggio che in serata. Nella notte la neve è caduta abbondante sia a Rocca Priora che a Rocca di Papa. Completamente ricoperte di neve soprattutto le zone dei Pratoni del Vivaro e dei Campi di Annibale. Come detto, sono previste nevicate anche nel pomeriggio di oggi, ma soltanto nei comuni più alti dei Castelli. Previste invece piogge su quelli più bassi, come Albano Laziale e Genzano di Roma. Oggi il sindaco di Rocca Priora ha deciso comunque, nonostante le nevicate notturne, di tenere aperte tutte le scuole.

Secondo la pagina Facebook "Meteo Castelli Romani" "avremo un peggioramento nel pomeriggio con fenomeni intensi. Migliora domani sull'alto Lazio ancora maltempo altrove con quota neve in collina da monitorare con fenomeni intensi". Attenzione anche al fine settimana, quando sono previste nuove nevicate a causa dell'arrivo di una vasta perturbazione proveniente dalla valle del Rodano.